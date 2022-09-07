試衫恐「試」到染猴痘　醫生籲先目測衣物有否污垢

猴痘殺入本港後，不少市民擔心受到感染，因為猴痘可經長期面對面接觸引致的飛沫傳播，或直接的體液傳播，更可透過寢具和毛巾等共用物品傳播，故有意見認為桑拿、泳池等地方或成傳染猴痘的高危處所。不過，除了上述地點外，平日市民購物、買衣服時都應格外留神，免得「試衫」後「中招」！有皮膚及性病科專科醫生表示，穿上留有猴痘病毒分泌物的衣褲時，道理上是有機會受感染，建議市民「試衫」前可目測衣服有否明顯污垢。

皮膚及性病科專科醫生陳俊彥表示，市民「試衫」理論上有感染猴痘的風險，惟相關風險並不高。他續指，猴痘的主要透過直接接觸傳染，例如有緊密接觸，以及長時間的接觸才易「中招」。猴痘患者病情嚴重時，會有皮疹及水泡，假如屆時仍然去「試衫」，而衫上沾有分泌物時，或者「試衫時間太耐」，有機會留有猴痘病毒。其後若有市民穿上受污染的衣服，而市民本身有免疫疾病、癌症等，或皮膚上有傷口，會有較高險「中招」。他建議市民「試衫」時，應去有信譽的店舖；也要查看衣服內外有否任何明顯污漬，甚至是血漬。

家庭醫生林永和則表示，即使猴痘病人的分泌物液體染在衣服上，正常市民的皮膚有死皮，除非是皮膚有傷口，或分泌物接觸到黏膜及角膜，例如眼睛，否則比較難受感染。他又認為，現時猴痘個案未流入社區，故公眾不用「小題大做」，又認為外國進口的衣物「正常不會有(猴痘)病毒」。他建議，市民平日外出時可減少觸摸新衣物；若真的要「試衫」，可嘗試「隔住衣服試」；也應目測衣服有否污漬，降底中招機會。