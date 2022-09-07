涉逼幼子自瀆案　前警員否認家中手淫　搜出色情片「我乜都得」

前警員涉嫌要求年幼兒子齊齊看色情影片自瀆，甚至直播與妻行房一案，今日（7日）在高院續審。所有控方證人作供完畢，被告不作自辯，但辯方在庭上播放被告與警方的錄影會面。被告在會面中，全盤否定事主對他的指控，稱「我錫個仔多過錫自己」，並指他從沒有在家中自漬，如果警方搜屋時能夠找出任何色情影片，「我乜都得」。案件押後至周五（9日）作結案陳詞。

代號FSL的被告，被控7項向年齡在16歲以下的兒童Ｘ作出或煽惑作出猥褻行為，及3項作為交替控罪的殘暴對待兒童罪，控罪所涉及的事件發生於2016年至2018年。辯方案情依賴被告的錄影會面，以觀看被告受調查時的即時反應。根據該會面內容，被告聲稱他疼愛X，照顧X的日常起居。他否認曾多次在家中威逼X自瀆及看色情影片，指X患有隱藏式陰莖及包皮過長，又有伸手入褲襠內的不雅舉動，他每次見到都會斥責X。被告自X讀小學後，再沒有接觸X的下體。

當被問到為何X會指控他，被告表示不清楚X是否遭人教唆，但提及X有一次跟他投訴，指被外婆及一班人逼去教會。被告認為該教會有問題，因為他的妻子自從接觸該教會後，態度產生很大轉變。被告又否認與X在澳門住酒店時自瀆，因為當日他們根本沒有入住酒店，而是在酒店大堂內休息一晚。被告亦指，他家中的攝錄機不是正常運作，沒有在雲端儲存影片，故否認直播與妻行房一事，

案件編號：HCCC 251/2021