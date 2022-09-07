港現首宗輸入猴痘　防護中心指暫無針對疫苗或藥物

本港首現猴痘輸入個案，雖然傳播途徑存有局限，但由於公眾對該病認知仍未普及，故在外國持續出現擴散，目前全球有逾百國家或地區出現總共超過5.1萬宗病例。根據香港衞生署衞生防護中心，本港目前沒有針對猴痘的疫苗或抗病毒治療的註冊藥劑製品，但曾有證據顯示天花疫苗亦可有效預防猴痘，另有一種名為「Jynneos」的新疫苗於2019年獲美國食品及藥物管理局(FDA)許可用於預防猴痘感染，歐洲最近亦批准了一種新的抗病毒藥物用於治療猴痘。

猴痘是一種由猴痘病毒引起的人畜共患病，症狀與天花相似，但病情相對較輕微。自世界衞生組織本年7月23日宣布出現猴痘傳染病後，至上周四(9月1日)的個多月時間，已有102個國家及地區出現病例，總個案數更超過5.1萬，而重災區美國截至昨日(6日)累計20,733宗。為預防及治療猴痘，美國衞生部門已與藥品分銷商簽訂合約，增加猴痘疫苗及口服藥，並不斷向國內各地配送藥物。

現時該病已蔓延至亞洲多個國家及地區，其中包括本港，該病亦被列為「國際關注的突發公共衞生事件」，與新冠肺炎疫情屬同一警報級別，不過，世衞組織總幹事譚德塞在上月25日指出，據新報告的數據顯示，歐洲的猴痘疫情正在減緩，認為採取有效的公共衞生措施和疫苗接種等措施，有助於預防猴痘傳播，但拉丁美洲的病例數字仍急劇攀升，美國的增幅依然最高，認為是民眾未能充分認識猴痘疫情，以及缺乏公共衞生措施和疫苗，因而助長猴痘疫情蔓延。