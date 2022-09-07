再多16名患者離世　其中9人打齊3針疫苗

第5波新冠肺炎疫情未平，單日死者人數創近月新高。醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業今日(7日)表示，過去一日有16名確診病人在公立醫院離世，患者為12男4女，年齡介乎47至99歲，患者中，7人未打齊3劑新冠疫苗，其餘則已完成接種；另有2人來至院舍。另外，10名患者的離世原因與新冠肺炎有一定關連。

李續指，死因跟新冠有關的患者，分別為99歲無打針女死者，有腦退化及肺病，因發燒氣促入院，檢測後確診，繼至離世；86歲女死者已打3針，本身有高血壓、糖尿病，因在家不醒而入院，當時有發燒、血含氧量低，本周一(5日)離世。已打3針的75歲男死者來自院舍，本身有腸癌，因發燒咳嗽入院，及後情況惡化而離世。已打2針的78歲男性，曾中風及患食道癌，因發燒咳嗽而入院，本周二(6日)早上離世。83歲男死者已打3針，本物患柏金遜症、心房顫動、中風，因發燒入院而確診，昨午離世。

至於已打3針的87歲男死者，來自院舍，本身患柏金遜症、腦退化，快測確診、發燒而入院昨過身。87歲男死者已打3針，有心房顫動、冠心病，因心口痛入院，昨日離世；92歲女死者已打2針，有腦退化、心臟病底，因氣促、血糖低而入院，昨晚死亡。84歲男死者，已打3針，在家暈倒而送入院，經急救後有心跳脈搏，但檢測確診後情況持續惡化，9月6日離世。最後71歲的男死者，已打兩針，因發燒氣促咳嗽而入院，同於昨晚離世。