今增10194確診　輸入佔164宗

本港第5波疫情升溫，新增確診數屢近萬宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(7日)本港新增10,194宗確診個案，包括10,030宗本地個案，以及164宗輸入個案。昨日(6日)有11間院舍有新增個案，有15名院友及1名員工確診，約96名院友及3名員工要檢疫。

學校方面，今早收到呈報1,361宗確診個案，涉799間學校，包括1,140名學生及221名教職員。包括178間幼稚園，320間小學、285間中學，16間特殊學校。過去7日共有618間學校錄得2宗或以上個案。另有22間學校共24班個別班級被中心建議停課，包括9間幼稚園、9間小學、3間中學、1間特殊學校。香港墨爾文國際學校再有人確診，小學部停課一周。

變種病毒株方面，BA.4及BA.5佔70%，推算BA.5佔整體個案63%、BA.4 佔7%、BA.2.12.1 佔4.5%、BA.2.2 佔25.5%。警方再發現有確診人士在確診期間及在疫苗通行證呈現「紅碼」的情況下，擅自離開指定隔離地點，已將相關確診人士押送到竹篙灣社區隔離設施。張指一般程序是，若紅碼人士到處所掃瞄疫苗通行證，政府資訊科技總監辦公室會有紀錄，資科辦會將紀錄轉交衞生署作比對，去確定該名人士是否在該段時間確診，繼而決定是否行動。