小欖醫院爆疫　4名嚴重智障科男病人中招

新冠疫情持續，公立醫院也有不少個案。醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業今日(7日)公布，有3間醫院的病房爆疫。當中小欖醫院嚴重智障科男病房昨日(6日)已公布有1名病人確診，今再發現2名病人及1名病人服務助理染疫，累計有4名確診人士，同房另有3名病人須隔離。不過，該院同科的女病房已於上周六(3日)發現有12名病人及4名員工中招，當局目前認為兩個病房無關連；確診者也暫時未見有關聯。

另外，屯門醫院內科老人科康復病房一名85歲男病人本周日(4日)檢測確診，追蹤後再發現2名分別為77歲、94歲的男病人，以及1名職員確診。上述3人正接受隔離，情況穩定。將軍澳醫院內科病房也出現病例，一名職員於上周五(2日)確診，經追蹤發現同房2名病人確診，分別是70歲及94歲，3人病情穩定。

李立業又稱，截至今日，共有2,870名確診病人留醫治療，當中342人為新增確診病人。需要入住隔離設施的病人中， 527人在隔離病房，202人在二線隔離病房，608人在北大嶼山醫院香港感染控制中心，243人在亞博，當中共有242人是新增病人。昨新增呈報9名危殆病人，其中3名打3針，1人打2針，1名打1針，4名未打針。新增呈報15名嚴重病人，現時合共有50人危殆及55人情況嚴重，15名危殆病人正接受深切治療。