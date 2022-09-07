天秤底紅色工字鐵脫離　潘焯鴻：焊接明顯偷工減料

秀茂坪安達臣道一地盤今日(7日)發生嚴重工業意外，釀成多人死傷。對於今次意外，「中科監察」主席潘焯鴻表示，從現場相片判斷，天秤主體結構無問題，問題主要在天秤底部紅色工字鐵的安裝是否足以承擔天秤運作造成的拉力，又指紅色工字鐵明顯脫離了本來位置，紅色工字鐵焊接明顯偷工減料。

潘指出，如此高度和跨度的天秤，一般公司會做一個最少「6米x6米x4米」臨時混凝土地基，並且將藍色天秤第一段埋藏在混凝土地基，利用地基重量抵銷天秤運作造成的拉力，如果用這個方法，理論上不會出現紅色工字鐵脫落的情況。

從另一張照片可見，紅色工字鐵焊接明顯偷工減料，只由兩條目測4至6毫米綫焊連接，俗稱「面火」，即表面見到地方燒焊，並非在4邊都有焊接，即俗稱「底火」，「底火」是指地面往上看才看到的燒焊位置。焊口應該用10至12毫米，僅4至6毫米太單薄。而另一個接駁位置同樣出現整個鬆脫，一般情況下，設計的工程師應該會另加螺絲穿越鎖定，造成第二道安全保障。他指，當然可能吊運出現超重超負荷，但肇事原因頗為呼之欲出，他認為今次明顯不是意外，是人為偷工減料和測試監管不力。

另外，理工大學機械工程學系前工程師盧覺強表示，以警方公布數字及現場照片計算，天秤落地一刻，貨櫃承受的力度估計高達125噸，自然不堪一擊被壓扁，造成死傷枕藉，至於天秤橫臂被山坡「晾起」，若落點稍有差遲，或造成更嚴重後果。而今次意外中，駕駛室內的工人獲救時仍然清醒，盧覺強分析，衝擊力度主要由貨櫃抵受，操作者大約身受大約180公斤的慣性力，故傷勢不算嚴重，他又認為涉事天秤應具結構問題，相信其最低點並不穩固，導致秤塌人亡。