墨爾文國際學校小學部爆疫　35師生確診　21班停課一周

本港今日(7日)繼續錄得超過萬宗新冠確診個案，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今早收到1,361宗學校呈報個案，包括1,140名學生及221名教職員。涉及178間幼稚園，320間小學、285間中學，16間特殊學校。過去7日共有618間學校錄得2宗或以上個案。另有22間學校共24班個別班級被中心建議停課，包括9間幼稚園、9間小學、3間中學、1間特殊學校。

早前停課的學校再有班級出現確診個案。香港墨爾文國際學校小學部有30名學生及5名教職員先後確診，早前已有部分班級停課。過去7天有21班有個案，有4班有3個或以上個案。該校共有26班，約有597名學生及87名教職員，暫時無發現該校有大型聚會，中心建議小學部停課一周。

綠楊幼稚園已有兩班須要停課，今再增一班須停課一周，K3C下午班出現確診個案，23名學生中有3名學生先後確診。宣道會秀茂坪陳李詠貞幼稚園有兩班確診，兩班各自有2位學生及2位老師確診，兩班亦須要停課。