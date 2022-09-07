覆核警方手令敗訴　黎智英申請上訴9.28聆訊

壹傳媒黎智英前年8月被捕時，警方檢取了他的2部手機。黎及後入稟指手機內涉及新聞材料等資料，認為警方無權查閱，高院於是下令把相關資料暫時封存。至今年7月律政司根據《港區國安法》再申領手令要求搜查。黎就此入稟提出司法覆核，但於上周二（8月30日）被高等法院駁回申請。根據司法機構的資料，黎在覆核被拒的翌日（8月31日）已就原訟庭的判決申請上訴，案件現已排期於本月28日審理。

是次上訴申請人是黎智英，建議答辯人是警務處處長。申請方共針對2宗案件提出上訴，即是黎前年向法院申請的傳票案，表示其手機內有涉及法律專業保密權（LPP）的資料及新聞材料，要求法庭裁斷哪些資料屬受保護，及下令警方不得查閱。以及黎稱今年7月，警方再向他發出搜查令，由於涉及新聞材料，黎一方就該搜查令的合法性提出司法覆核，但遭駁回的案件。

翻查資料，高院法官陳嘉信早前頒判詞，駁回該司法覆核的申請，指《港區國安法》給予警方額外調查權力，因此警方有權查閱手機內新聞資料。黎的代表大律師在判決後，隨即申請暫緩命令等候上訴，但被法官駁回。法官最後只批准暫緩命令7天，讓申請方向上訴庭再作申請。

案件編號：CACV 356,357/2022