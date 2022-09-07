工會促政府重啟九東單軌列車項目　盡快落實過山線

政府早於2011年宣布將九龍東轉型為另一核心商業區，惟區內交通配套問題仍存缺陷。有工會今日（7日）約見運輸及物流局副局長廖振新反映意見，提出4點主要建議，包括重啟啟德單軌項目並連接觀塘區、以及盡快落實東九龍過山線等。有議員指單軌項目過往雖被政府因成本過高為由中止，但相信項目會有持續客源，達致持續營運，希望有關建議納入施政報告。

立法會九龍東議員鄧家彪聯同觀塘區議員簡銘東等人會見政府，鄧指鐵路基建應盡快理順，以配合交通發展，其中現時東九龍過山線仍未見曙光 對於黃大仙及慈雲山等無鐵路可到達的地區十分不便。至於討論11年的九龍東單軌鐵路項目，被上屆政府指項目不可行而煞停。鄧繼上月召開相關記者會後，今日再向政府反映意見促請政府重啟連接觀塘的啟德單軌項目，認為項目有助改善區內的交通運輸，並協助發展啟德園區，以觀塘區的人流可支撐起單軌鐵路的營運，未來亦可達致持續發展。

同時，該工會社區人士指亦需盡快落實改善彩虹道交匯處，因現時繁忙時間很擠塞，隨時「塞返轉頭去黃大仙」； 亦有成員指油塘將來有多個建屋計劃，但交通規劃仍未跟上，特別是泊車位及電動車充電位嚴重不足，建議增建公眾停車場。工會稍後亦會就醫療及房屋等議題約見相官員，務求納入施政報告中。