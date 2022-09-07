「升旗易得道」偷東方獨家圖片呃Like　商經局海關聯手跟進

「犯東方者，實捉到你」。東方傳媒機構(下稱「東方」)近年來屢遭不法分子惡意侵權及誹謗，其行為已構成刑事侵權及誹謗；東方已循刑事及民事方向追究責任，惟對方身處海外，伺服器亦設於海外，以致追責行動困難重重，東方致函當局要求關注事件，助討回公道，商務及經濟發展局回覆表示，香港海關接獲懷疑侵權活動或舉報後會作出跟進及搜證，一旦證實違反法《版權條例》，定會採取執法行動。

東方一直謹守傳媒天職，堅持為民發聲，東方記者辛勤採訪得到的照片、費盡心思製成的新聞內容，版權均屬東方所有，卻經常遭到不法之徒竊取，未經許可便私自上載個人頻道，其行為明顯侵犯知識產權。其中，以反中亂港著稱、涉及多宗國安案件的YouTube頻道「升旗易得道」，曾於去年12月9日未經同意下，公然盜用東方採訪女嬰與菲傭被綁架案直擊警方「救參」之獨家圖片，企圖賺取人氣及獲網站廣告分紅。

商務及經濟發展局回覆指，香港海關(海關)當發現懷疑侵權活動或接獲相關舉報，海關會即時聯絡版權擁有人，仔細研究個別案件的實際情況及相關證據，倘若有足夠證據證明相關行為違反《版權條例》下的罪行，海關會採取適當的執法行動。即使相關的侵權網站或聯線位置處於境外，只要涉及本地的刑事侵權行為，海關亦會把個案轉介有關境外執法機構共同跟進。