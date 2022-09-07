永久離港提早取強積金個案　今年次季增14%

積金局發表2022年6月號的《強制性公積金計劃統計摘要》季刊，截至2022年6月底，強積金總資產約10,600億港元，其中扣除收費及費用後的淨回報超過2,490億港元。過去10年間，強積金總資產增加175%，自制度在2000年實施以來的年率化淨回報率為2.8%。另外，2022年第二季以不同理由(例如退休)提取強積金的申索總數為52,700宗，較對上一季增加12%。當中第二季以永久離港為理由提取強積金的申索數目為8,600宗，按季增加14%，但分別較2021年第四季(8,700宗)及2021年第三季(9,300宗)為低，反映過去四個季度的有關申索數目時有變動。

在2022年第二季，強積金已收總供款共207.9億港元，其中159.5億港元(77%)為強制性供款及48.4億港元(23%)為自願性供款。截至2022年6月底，約274萬個強積金帳戶把全部或部分資產根據預設投資策略進行投資，或投資於該策略下的2個成分基金，佔全部1,070萬個強積金帳戶約26%；有關投資總資產值約787億港元，佔強積金總資產7%。

由於計劃成員可能擁有多於1個強積金帳戶，申請人須向個別受託人提出申請，因此實際申請人數會少於申索宗數。此外，以永久離港為理由提取強積金的申索個案並不等同移民個案，以此理由向受託人申請提取強積金亦包括申請人返回其原居地(例如非本地僱員結束在香港工作)或移居內地生活。