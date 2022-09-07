猴痘至少存活15天　酒店執房揚床單毛巾　下手住客隨時中招

本港出現猴痘首例後人心洶洶。猴痘除了經性行為等緊密接觸傳播，桑拿、泳池等處所也隨時成淪為高危場所；同樣需要共用設備的健身中心及酒店，也恐怕容易被「上一手」間接傳染。有專家表示，猴痘的室溫穩定性較新冠病毒為高，而美國作為全球最多人確診的國家，有患者家居在15天後仍發現有活躍病毒殘留，故提醒猴痘有機會經間接接觸而受感染，與患者共用酒店床單及毛巾，隨時亦會中招！

呼吸系統科專科醫生梁子超今日(7日)受訪時指出，猴痘在室溫環境的存活時間較新冠病毒更長，有殘餘病毒在存活15天後仍然活躍，若清潔人員整理酒店房間時，不慎「揚起」患者用過的床單、被鋪及衣物，就有機會令病毒微粒在空氣中飄浮，並「不可避免」地沉澱在已消毒的物品表面上，令「下手」住客受感染，因而「最令人擔心」。

不過，梁強調上述傳播屬「間接再間接」，其風險極低，加上本地目前僅錄得1宗輸入個案，而相關檢疫酒店已就新冠肺炎疫情而做足消毒工作，故認為市民不用過分擔心。但他提醒清潔人員，若要消毒猴痘個案的房間，應如處理新冠個案般，穿戴保護衣等個人防護裝備。梁又提醒清潔人員，應分辨好猴痘患者使用的物品，要額外小心處理及清洗；另外在處理毛巾等物品時，盡量不要「揚起」，減低即時傳播風險。