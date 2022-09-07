政府擬提高職安健罰則　工會望盡快通過修例　商界憂拖累中小企

過去10年本港的致命工業意外數字一直維持在每年約20宗，但《工廠及工業經營條例》及《職業安全及健康條例》已逾20年未有檢討。政府擬修訂條例，將最高罰款及最高監禁年期分別定為1000萬港元及2年，另附有特定條文要求法庭量刑時考慮被定罪單位的營業額。具工會背景的議員認為應盡快通過修例，另有議員建議參照引入築安管理，但商界則憂慮中小企難以負擔高昂罰款。\

立法會相關法案委員會將於本周五(9日)開會，現時的《工廠及工業經營條例》及《職業安全及健康條例》的職安健罪行最高罰款額由2,000港元至50萬港元不等，最高監禁監禁刑罰由3個月至1年。政府則提出修訂，擬對工業經營的東主施加一般責任，增加有關罪行可循公訴程序或簡易程序審訊，建議將可公訴罪行的最高監禁年期訂為2年，由較高層級法院審理，最高罰款訂為1000萬港元；循簡易程序定罪後的最高罰則由50萬港元統一增加至300萬港元。

議員郭玲麗指，仍在與業界商討細節，但支持上調罰款金額，認為有助於增加條例的阻嚇性。與此同時，她認為單單上調金額，或未能足以防範工業意外的發生，建議引入外國已經在實行的建築安全及管理，避免慘劇再次發生。本是工會代表的議員黃國稱，盡快通過修訂有助於完善職安健條例，批評逾20年未經修訂的條例已經過時。對於有議員促參考外國的罰則及概念，黃指切勿將簡單問題複雜化，應優先通過條例，再作其他考慮。

雖則有議員贊成政府盡快修訂法例，但商界議員則擔憂變相增加中小企負擔。批發及零售界議員邵家輝指，罰款金額多年未有變動，至今理應增加，但增加多少政府則應該諮詢業界意見。他解釋指1000萬港元罰款對大型企業難以造成較大阻嚇力，不過對於中小企則百上加斤，而罰款亦不受保，擔憂中小企難以面對高昂罰款而引致破產。議員李鎮強則有相同憂慮，認為中小企難以負擔，建議政府將罰款設分級制，嚴懲屢次犯錯的公司，同時不至於讓中小企僅因為一次意外而被迫面臨財困。