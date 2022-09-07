政Whats噏 ： 牙科街症不敷需求　議員促當局增人手

公營醫療人手不足，牙科方面尤其緊絀，基層市民若有口腔問題，往往因政府牙科診所派籌名額有限而望門興嘆，情況極不理想。早前有議員敦促當局須盡快檢討牙醫人手問題，亦有議員指出牙科診所門外市民通宵排隊嘅現象，然而當局嘅「補鑊」措施未能觸及痛點。要妥善解決問題，睇嚟議員要向政府多番施壓先至得嘞。

議員葛珮帆上月中曾去信立法會衞生事務委員會，要求盡快加入議程，討論修例引入非本地培訓牙醫，以及為長者提供適切公營牙科護理服務，並邀請政府相關部門派代表出席會議，以期望早日改善本港公營牙科服務，惠及長者及基層市民。跟住議員周浩鼎亦夤夜去到屯門仁愛牙科診所，掲露街坊為咗一周只得一次，且為數只得廿一個派籌名額嘅牙科街症而通宵排隊嘅情況。

而衞生署嘅回應，就係將轄下4間提供牙科街症服務嘅診所推行「初步登記」安排，以避免街坊通宵排隊。然而當局嘅「補鑊」措施只係治標，未有深入觸及最根本嘅問題，議員陳恒鑌今日(7日)去信衞生事務委員會主席張宇人，指本港牙醫人手比例較全球大部分發達經濟體低，近年更面對離職潮，令本已僧多粥少嘅公營牙科服務供應更趨緊張，促請當局考慮盡快檢討牙醫人手供應不足嘅問題，研究考慮引入非本地培訓牙醫，並考慮加強牙齒衞生員嘅培訓工作，最終擴展公營牙科服務範疇。

陳又指政府公營牙科服務配額少，服務範圍有限，唔少基層市民礙於私營牙科服務收費較高，只係肯輪街症，導致口腔病情惡化。佢仲批評醫務衞生局無正視基層可接受嘅牙醫服務嚴重不足嘅問題。

至於醫務局衞生局喺上月30日回覆議員葛珮帆嘅信件中，就指衞生署亦正試行改善派籌安排，以減低市民排隊嘅不便。另外，當局會喺2022/23至2024/25學年呢3年，增加大學教育資助委員會資助嘅牙科第一年學士學位課程培訓學額，由每年80個增至90個，預計未來5年會有约400個牙科畢業生成為註冊牙醫，同時每年提供10個牙科嘅教資會資助研究院修課課程學額。至於引入非本地培訓牙醫方面，香港牙醫管理委員會由2015年起，將為非本地培訓嘅牙醫舉辦嘅許可試，由每年1次增至每年2次。但到底成效係點，就要拭目以待喇。