蘋果iPhone 14 Pro系列棄「M字額」　最貴13599港元

美國蘋果公司秋季發布會香港時間周四（8日）凌晨1時舉行，最受矚目的iPhone 14 Pro系列壓軸登場，iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max分別備有6.1吋及6.7吋屏幕，內置A16仿生晶片，前方鏡頭位置捨棄過往的M字額設計，變成長橢圓孔洞；新增過往未有過的暗紫色，連金色、銀色和太空黑共4種顏色可供選擇，最貴iPhone 14 Pro Max 1TB容量售13,599港元，iPhone 14 Pro 128GB容量售8,599港元。香港時間周五（9日）晚上8時起接受預訂，下周五（16日）起發售。

iPhone 14 Pro系列除了外觀設計大幅改變外，硬件和軟件亦有重大改進。通知（notification）改為在屏幕頂部的所謂「動態島」顯示，減低對用家的打擾；另外，鎖定手機會變成「常亮顯示」，當iPhone反轉向下或放進口袋時，螢幕自會變暗以節省電量，但不會完全變黑，然而電量仍足夠一天使用。而顯示器在陽光下亮度亦提升達2倍。

拍照方面，iPhone 14 Pro的主相機解像度高達4,800萬像素，是之前4倍，四合一像素感應器可攝取多達4倍光線，拍攝實際大小為1200萬像素的影像；亦可以拍攝4800萬像素解像度的 ProRAW格式相片；超廣角及長焦距鏡頭的解像度則為1200萬像素。三個固定鏡頭增設了額外2倍長焦距，令變焦選擇增至4種，分別有0.5倍、1倍、2倍及3倍。低光相片拍攝方面，拍攝效果亦聲稱是之前型號的2至3倍。

拍片方面，iPhone 14 Pro的電影效果模式支援以秒24格拍攝4K HDR影片，防震功能設有「動作模式」，邊跑邊拍也能保持影片拍攝穩定。iPhone 14 Pro亦號稱是唯一可以拍攝、觀看、剪輯及分享ProRes或杜比視界HDR影片的智能電話。續航能力最長達29小時。

較早之前介紹的iPhone 14系列，備有iPhone 14及iPhone 14 Plus兩款，分別配備6.1吋及6.7 吋顯示屏，5種顏色選擇，仍沿用M字額前置鏡頭設計，內置A15仿生晶片，機背仍為雙鏡頭，主相機及超廣角均為1200萬像素，主相機配備更大的感應器和光圈，可多攝取49%的光線。全新光影引擎即使在更微弱的光線下，所拍所攝都更明亮。拍片方面亦具有動作模式防震， 可以每秒24 格拍攝4K影片。iPhone 14系列同樣於香港時間周五（9日）晚上8時起接受預訂，iPhone 14在下周五（16日）起發售，售價6,899港元起，iPhone 14 Plus由10月7日起發售，售價7,699港元起。