Apple Watch Series 8着重女士需要　Ultra系列主攻運動健將

Apple Watch亦是今次發布會的另一項重點產品，Apple Watch Series 8率先登場，其體溫感應器能計算女士的排卵期，以幫助用家制訂生育計劃，亦能夠提升月經預測的準確度，並強調會保障用家私隱，經期追蹤數據會安全地儲存在裝置上，當手機以密碼、Touch ID或Face ID上鎖時，便會得到加密保護。售價由3,199港元起，下周五（16日）起發售。與此同時，售價低至1,999港元的Apple Watch SE亦會在同日發售。

此外，Apple Watch亦推出了全新的Apple Watch Ultra，標榜是歷來最堅固、最強大的Apple Watch，主攻運動健將市場。配備鈦金屬錶殼、雙頻 GPS，電池使用時間長達36小時，可在攝氏零下20度低溫至55度的高溫運作。錶面為Apple Watch中最亮最大，設有尋路人錶面及夜間模式，更配備86分貝的求援警笛，可讓遠至180米內的人聽見。備有多款不同用途的錶帶。售價6,399港元起，本月23日起發售。以上幾款Apple Watch產品已可即時預訂。

今次發布會上介紹的Apple Watch和iPhone系列都新增車禍偵測功能，可以偵測是否遇上嚴重車禍，該功能會自動代用家聯絡緊急救援服和用家的緊急聯絡人，並提供用家所在位置。