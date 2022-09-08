血癌及器官移植者抗疫難　190病患注射長效抗體組合減風險

全球有2%人口因不同原因對現有新冠疫苗的反應不足，如患上血癌、正在接受化療、曾接受器官移植、洗腎等病人，即使接種新冠疫苗後，由於自身免疫功能不全，疫苗無法在體內產生足夠的免疫反應，令保護效力下降。醫學界使用新冠康復者捐贈的B細胞製作成兩種單株抗體（Tixagevimab及Cilgavimab），並優化成「長效抗體組合」，透過直接注射，協助這類人士產生預防性保護。目前，本港已有約190名病人注射有關藥物，日本更成為全球首個批准使用有關藥物作治療的國家。

香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜表示，醫學界將B細胞製作成兩種單株抗體（Tixagevimab及Cilgavimab），再優化成「長效抗體組合」後向需要人士直接注射，根據一項涉及逾5,000名無感染者的大型研究，注射一劑長效抗體組合3個月後，比安慰劑組別減低感染新冠肺炎77%，更在6個月後降低有症狀感染發生率達83%，達至預防效果。

另有研究證實，出現新冠症狀後3天內接受長效抗體組合治療的患者，比起安慰劑組，發生重症或死亡的相對風險大大降低88%，顯示長效抗體組合亦有治療功效，而日本現時已購入30萬劑長效抗體組合用作治療。