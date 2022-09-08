AirPods Pro第二代主動消噪效能倍增　新增觸控控制

蘋果在今次發布會上，亦推出了無線耳機AirPods Pro第二代，內置全新H2晶片，與特製的驅動器和擴音器配合，號稱令音訊表現進一步提升。

蘋果指，AirPods Pro第二代具備與上一代相比高達2倍的「主動消噪」效能；連同新增的XS尺寸，合共提供四對矽膠耳塞以供用家選擇，以配合用家的不同耳朵大小。「適應性通透模式」每秒可處理降噪4.8萬次，將警號、電動工具等的巨大噪音強度減至最低。

AirPods Pro第二代亦增加了觸控控制，用家可在耳筒柄上操控播放功能：向上或向下掃調校音量，按一下可以播歌或暫停、聽電話或收線，長按則可在「主動消噪」和「適應性通透模式」之間切換。

充電盒配備全新U1晶片，支援尋找app；充電盒亦內置揚聲器可播放音效，讓用家輕易找到AirPods Pro和充電盒的位置。使用主動消噪功能時，AirPods Pro第二代的聆聽續航時間可長達6小時；配合充電盒，總聆聽時間長達30小時。這款產品在香港時間本周五（9日）晚上8時起接受訂購，本月23日起發售。售價1,849港元。