早響警號　防範一鑊泡　針劑月底先到

本港日前錄得首宗猴痘輸入個案。醫院管理局昨指，該名從菲律賓抵港的30歲男患者入院至今病情穩定，經診斷後暫時毋須使用特效藥，而衞生署將主動聯絡同日乘搭菲律賓航空PR300的逾80名乘客，以了解其身體有否不適。有專家指出，本港出現輸入個案是預期之內，而專門針對猴痘的藥物最快今月底運抵，建議讓緊密接觸者，包括男男性接觸者等優先接種，以防病毒蔓延。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，今年5月至今，全球錄得逾5.1萬宗猴痘個案，故香港出現輸入個案屬預期之內，但是相信機組人員、酒店檢疫人員等即使曾接觸患者，染疫風險仍然很低。

何又指，本港現時使用的「西多福韋」並非有效治療猴痘的藥物，外國很少用。另一款針對猴痘的藥物可能將於本月底運抵，但相信購入數量不多，建議政府可優先給予緊密接觸者，例如男男性接觸者接種，再開放給會參與高危活動人士自願接種。他另建議，加強社區對該病的認知，如家庭醫生若發現患者有淋巴腫脹、皮疹等症狀，可先採樣化驗，政府亦可以向高危群組多做宣傳教育。

感染及傳染病醫學會副會長林緯遜表示，外國猴痘疫情出現放緩迹象，相信香港就算放寬旅遊限制，出現大型爆發的機會仍不大。他強調，猴痘主要經直接接觸傳染，高危傳染途徑包括男男性接觸。不過，家庭成員長時間接觸亦有機會染疫，而猴痘潛伏期長，首先會有局部感染症狀，包括咽喉、口腔等，經過一兩周後才有系統性感染，密切接觸者接種疫苗能減低病毒擴散。

猴痘疫情早於7月底被世界衞生組織列為「國際關注公共衞生緊急事件」，是世衞最高等級警報。本港首宗錄得的男患者於本周一（5日）從菲律賓馬尼拉抵港，他曾於加拿大及美國逗留，並於上月30日身體出現皮疹，近日陸續出現淋巴腫大及喉嚨痛等症狀，抵港入住檢疫酒店後出現感到不適，送院後證實確診及需要隔離。