專家：輸入個案威脅大　歐美抵港需留神

本港首現猴痘輸入個案，雖然傳播途徑存有局限，但由於公眾對該病認知仍未普及，故在外國持續出現擴散，目前全球有逾百國家或地區出現總共超過5.1萬宗病例。

根據香港衞生署衞生防護中心，本港目前沒有針對猴痘的疫苗或抗病毒治療的註冊藥劑製品，但曾有證據顯示，天花疫苗亦可有效預防猴痘，另有一種名為「Jynneos」的新疫苗，於2019年獲美國食品及藥物管理局（FDA）許可用於預防猴痘感染，歐洲最近亦批准了一種新的抗病毒藥物用於治療猴痘。

呼吸系統科專科醫生梁子超提醒，本港主要危機來自輸入個案，籲港府對歐美抵港人士提高警覺。他又指，現時丹麥疫苗製造商Bavarian Nordic開發的疫苗「Jynneos」，是「一千零一隻可治療猴痘的疫苗」，故數量供應緊張，「一定無法用晒喺全部人身上」。他建議世衞盡快向猴痘疫情嚴重的國家做好疫苗分配工作，可有助減少疫症擴散，例如發現確診者後，兩日內為其緊密接觸者接種疫苗，可有效防止感染擴散。他又建議，當局應多向公私營醫療等相關人士，提供猴痘病毒相關資訊及檢測儀，一旦遇有疑似個案，醫護能及時反應，盡早檢測確診及隔離，避免出現擴散。