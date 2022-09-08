東方日報A1：猴痘殺埋身　試衫要小心

新冠疫情在港仍未平息，猴痘殺入恐釀新一波危機！本港前日（6日）「失守」錄得首宗猴痘輸入個案，全城連日憂慮，猴痘除了經性行為等緊密接觸傳播，桑拿、泳池等處所亦隨時淪為高危場所。有專家及家庭科醫生指，猴痘室溫穩定性較新冠病毒長，而美國作為全球最多人確診的國家，有患者家居在15日後仍發現有活躍病毒殘留，提醒猴痘有可能經間接接觸而受感染，如在服裝店試衫時，不慎穿上患者試過的衣物；另外與患者共用酒店床單及毛巾，隨時亦會中招！

據世界衞生組織目前公布，猴痘人傳人的途徑廣泛，包括與患者面對面交談、性交或肛交、親吻等密切接觸。此外，猴痘亦可能會污染環境，如患者接觸過的衣服、床上用品、毛巾等物體後，其他人再接觸時，若皮膚有割傷或擦傷，或意外觸摸眼睛、鼻子、嘴等，則有可能被感染。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，最令人擔心的是，猴痘在室溫環境的存活時間較新冠病毒長，可在15日後仍發現有活躍病毒。他又指，若清潔人員整理酒店房間時，不慎「揚起」患者用過的床單、被鋪及衣物，有機會令病毒微粒在空氣中飄浮，並「不可避免」地沉澱在已消毒的物品表面上，令「下一手」中招。

不過，梁子超強調，上述傳播屬「間接再間接」，風險是極低，加上本地目前僅錄得一宗輸入個案，而相關檢疫酒店已就新冠疫情而做足消毒工作，故籲市民不用過分擔心。

皮膚及性病科專科醫生陳俊彥表示，理論上市民在服裝店試衫，有感染猴痘的風險，惟風險不高。他指出，猴痘患者病情嚴重時，身上會出現皮疹及水泡，若試衫時間太長，分泌物可能沾上所試的衣服而留下病毒。倘若下一位試衫的顧客，本身有免疫疾病、癌症等，或皮膚上有傷口，會有較高風險「中招」。他建議市民試衫時，應去有信譽的店舖；也要查看衣服內外，有否任何明顯污漬，甚至是血漬。

家庭醫生林永和則表示，即使猴痘病人的分泌物或液體沾在衣服上，正常市民的皮膚有死皮，除非是皮膚有傷口，或分泌物接觸到黏膜及角膜，例如眼睛，否則比較難受感染。他又認為，現時猴痘個案未流入社區，而外國進口的衣物「正常不會有病毒」，故建議市民平日外出時可減少觸摸新衣物；試衫時盡量減少衣物與皮膚直接接觸，宜「隔住衣服試」；同時要先目測所試衣服的清潔衞生狀況。

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