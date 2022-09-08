地盤塌天秤釀3死　勞處派員巡查地盤片面　工會促追責

秀茂坪一個住宅地盤發生嚴重工業意外，工地一個天秤疑基座焊接不足，昨日(7日)施工期間其中一邊「秤腳」在操作中懷疑鬆脫，秤身如泰山壓頂般擊毀多個貨櫃辦公室，釀成3死6傷。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文今早(8日)在電台節目表示，建造業意外近年死亡數字增加，去年達20多宗，今年至昨日更已發生11宗，涉及13名工人死亡。她希望各界關注職業安全問題，認真做好每個崗位，減少意外。

港府今日表示，勞工處及警方重案組，會針對事故做死因調查報告，若發現有人有疏忽行為，會從刑事方向處理。另外，港府擬提升職安健條例的罰則，包括最高罰款由50萬增至1,000萬港元，最高刑罰亦由6個月提升至兩年。草案已交立法會審議，冀盡快獲得通過。

蕭倩文批評，勞工處即使派員巡查地盤安全，大多只看到走火通道是否阻塞、工人有否戴好安全帽等，但看不到燒焊是否足夠、負重是否足夠等結構性問題。有關天秤操作方面，她認為主要有關人士有否跟足指引及法規去做。不論吊船、舞台、抑或天秤，有關專業人士過程中是否做到真正評估、計算力學等，若敷衍了事，當局調查後必須追究責任。

她又透露，曾接觸意外中3名死者的家屬，其中41歲死者遺下患病的妻子、兩名分別4歲及7歲的幼兒，家庭需要迫切；22歲的死者來自單親家庭，有患病的母親；25歲的工程師現正等待建築公司與家屬見面。