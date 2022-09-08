消委會首7個月接6984網購投訴　7成人憂網店收集個人資料

本港近年興起網購熱潮，相關投訴亦隨之急增。消委會於2020年至今年7月共收到27,628宗投訴，其中今年首7個月投訴共6,984宗，較去年同期多超過一倍。消委會今日(8日)公布一項關於電子商務人工智能發展的研究，發現77%市民熱衷網購，每周或每日瀏覽網店或網購至少一次。惟消費者對個人私隱、知情權和選擇權的保障，以及人工智能問責問題等充滿憂慮，故建議政府參考相關司法管轄區經驗，盡早建構一套適用於本地的人工智能管治架構。

消委會早前訪問了1,219位15歲或以上、曾經瀏覽本地或非本地網店的消費者，以了解消費者對人工智能及私隱保障的看法及習慣。結果發現，77%受訪者每周或每日瀏覽網店或網購至少一次，惟僅31%受訪者表示信任人工智能，反映消費者對電商所提供的人工智能整體服務和個別應用，滿意度和信任度亦十分參差。逾7成受訪者同時擔心，網店收集過多個人資料；60%人更指，網購時從不閱讀網店的私隱政策或對私隱政策表示不知曉，不閱讀的理由包括內容冗長、詞彙深奧難明等。

研究同時檢視112間本地及非本地網店的私隱政策，發現9成網店頁面有具體披露收集數據的方法、目的和收集的數據類型。但當中僅6間網店列明，收集數據的目的包括訓練人工智能模型或用於機器學習；6%至10%網店更收集一些與交易直接關係不大的數據，如學歷、收入、婚姻狀況和就業狀況等，有機會被視為超出適度。

消委會綜合電商管理層、技術供應商及專家意見認為，香港應用人工智能仍處於早期階段，而商界應用人工智能時，仍面對3項重大挑戰，包括缺乏人才、資金不足，以及缺乏數據。由於香港的電商市場規模不大，可用作訓練人工智能模型的數據和種類可能不足，或影響本港企業發展及競她力。消委會指，為監管人工智能應用及發展，不少司法管轄區已推出法規，或者提出議案準備立法，建議政府參考相關司法管轄區的經驗，加快建構一套適用於本地的人工智能管治架構。同時，政府及商界須協助中小企共享及應用數據，確保電商行業的公平性及競爭能力，防止有商家利用大數據操控市場。