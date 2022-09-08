深圳「驛站」削減預約名額　下周一起每日僅1000個

為滿足港人北上需求，深圳當局今年7月起增加「健康驛站」檢疫酒店房間數量。惟根據其網上預約系統顯示，相關預約名額下周日(11日)將減至1,500個，而下周一(12日)起更減至每日僅1,000個。有議員指，名額減少與深圳疫情惡化有關，認為新安排會造成不便，但影響有限。

深圳疫情近日持續，據深圳當局公布，當地昨日(7日)新增18宗確診個案，以及7例無症狀感染者。至於福田區、龍華區、羅湖區、南山區和龍崗區，五區本周一(5日)起已實施部分街道封控，安排將持續至今日。

議員黃國表示，深圳早前疫情惡化，已減低部分港人北上意欲，而趕返內地開學的學生需求已處理。他指，近日申請驛站的每日人數維持在數千個，遠少於早前高峰時的一至兩萬人。就7至8月期間，健康驛站每日名額多曾增至2,000個，他期望當地疫情受控後恢復數量，又建議兩地政府盡快促成「逆向隔離」，以便利港人前往內地。