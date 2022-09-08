警處理港島東海域英軍二戰水雷　鶴咀一帶今明兩日封鎖

有潛水員於上月9日在港島東部海域，近鶴咀以東北約1.4公里、15米深海床位置發現懷疑水雷，警方將於今午(9月8日)12時起，從海陸空三方面封鎖鶴咀一帶，並計劃於明日(9月9日)早上約11時，由爆炸品處理課潛至水底引爆水雷。警方呼籲市民由今日起避免前往鶴咀一帶，並避免在周邊海域進行水上活動。

警方指，爆炸品處理課及特別任務連潛水人員於8月19日，在天氣及水流容許下潛入附近潛水區域，成功尋獲該枚水雷，經初步檢視後，相信為英軍二戰期間所用、圓球形標準軍事級別水雷，高約1米、長約1.5米，估計重約1噸，已遺下在海床逾70年，目前其外殼生滿貝殼，並受海水侵蝕，雖然並無即時危險，惟其組件完整，內藏的500磅TNT高性能炸藥可能仍然有效，公眾潛水或船隻駛經時，可能會不慎干擾引爆。警方經評估及衡量各種風險因素後，計劃於明晨11時至下午2時，派出約500名警員協助，並由爆炸品處理課人員於水中引爆水雷，初步估計影響方圓數百米至一公里海域。

警方將由今日下午12時起，對鶴咀實施海陸空封鎖，其中水警及港島總區人員，將在通往鶴咀山及海岸線的山路及入口巡邏，確保並無市民闖入封鎖區域。陸路封鎖區包括鶴咀及大風坳等區域，市民將無法進入附近多個行山打卡熱點。警方亦已在水雷位置方圓五公里，劃出小型無人機限制飛行區，由明晨9時至下午3時，依例禁止小型無人機在該區域內飛行。海事處亦將於今日兩日，禁止船隻駛入水雷位置方圓一公里，水警輪及海事處船隻將在封鎖區外巡邏，提醒船隻切勿駛入，並進行航道交通管理，屆時海事處將透過廣播頻道，發放最新封鎖資訊。

警方指，今次是首次在本港水域發現完整水雷，強調引爆行動不會影響海岸保護區，以及鶴咀一帶居民，期間預期將不會產生巨大波浪，惟附近的鶴咀村、芽菜坑村居民，以及海岸研究所、電訊發射站等職員，將需於核實身份後始能進出相關區域，而持有有效許可證車輛，以及的士亦需於核實司機、乘客身份後，始能駛入鶴咀路進入管制區域。此外，警方呼籲市民日後切勿主動尋找水下爆炸品，如有意外發現，亦不應觸碰、干擾懷疑炸彈，並於確認位置後盡速通知警方。