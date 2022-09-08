競委會修訂合謀行為寬待政策　供更大誘因鼓勵舉報

競爭事務委員會今(8日)發布《為牽涉入合謀行為之個人而設的寬待政策》的修訂版，提供更清晰指引及更大誘因，鼓勵個別人士停止牽涉入合謀行為，並向競委會舉報。修訂重點強調，個人申請者如欲獲得寬待，應向競委會提供實際協助，包括揭露未被競委會發現的個案，或就競委會已展開評估或調查的個案提供重大協助，而就算同一個案中已有業務實體獲得寬待，牽涉入合謀行為的個人仍可獲得寬待。一如既往，合謀行為的主謀，或曾脅迫其他各方從事合謀行為的人士，均不獲寬待。

在《競爭條例》下，合謀行為包括圍標、合謀定價、瓜分市場及限制產量，屬於嚴重反競爭行為。現行的寬待框架，首名向競委會舉報合謀行為，並符合所有寬待條件的合謀成員可獲寬待，不會在競爭事務審裁處就寬待協議所涵蓋的行為，向成功申請寬待的一方展開法律程序。競委會就此發布了2份政策文件，即《為從事合謀行為之業務實體而設的寬待政策》及《個人寬待政策》，分別向業務實體及個別人士說明有關政策及申請程序。

競委會今修訂《個人寬待政策》，主要修訂包括：其一，寬待申請將按競委會是否已對該行為展開初步評估或調查，分為兩類，在這項修訂下，首名屬於其中一類，並符合所有寬待條件的人士，將可獲得寬待。2類包括向競委會舉報其牽涉入的合謀行為，而競委會在收到舉報時尚未就該行為展開初步評估或調查；或競委會已展開評估或調查的合謀行為，向競委會的調查及執法行動提供重大協助。其二，即使在同一個案中已有業務實體獲得寬待，首名向競委會舉報合謀行為的個人有機會獲寬待。