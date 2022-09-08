投訴警方後停職　質疑紀律聆訊偏頗　律政司檢控主任入稟覆核

東區法院時任高級二等檢控主任黃華芬，曾於2019年以「法庭檢控主任會」主席名義，去信時任律政司司長鄭若驊投訴警方說謊，於去年停職及須面對紀律聆訊。黃華芬昨日(7日)入稟高等法院申請司法覆核，指紀律聆訊中的控方外聘大律師，及聆訊中研訊委員會的法律顧問，來自同一間大律師事務所，但研訊委員會主席認為沒有偏頗，黃遂入稟申請撤銷研訊委員會主席的決定。

申請人黃華芬，為律政司高級二等檢控主任，現正停職及面對紀律聆訊。答辯人黃惠芬，獲公務員事務局委任，為黃華芬紀律聆訊的研訊委員會主席。人稟狀指，在紀律聆訊中，大律師何子青受聘擔任檢控角色，而大律師關有禮則獲聘為研訊委員會的法律顧問，黃華芬在聆訊中提出，何及關來自同一間大律師事務所、即Plowman Chambers，質疑存在偏頗觀感，並指兩人從沒有申報聯繫，但研訊委員會主席認為沒有偏頗及允許聆訊繼續。

人稟狀續指，黃華芬於紀律聆訊中面對3項指控，其中一項關於他以「法庭檢控主任會」主席名義發出電郵，內容涉及投訴警方說謊。黃華芬在聆訊中曾三度提出法律爭議，包括警方沒有向他披露文件及沒有傳召警員讓他盤問、控方在證人列表中刪去一名前高級檢控主任、及將3個橫跨15個月的不同指控安排在同一個紀律聆訊處理，3項爭議均遭控方反對，研訊委員會亦接受控方陳詞並駁回3項爭議。黃華芬質疑關有禮並未有給研訊委員會全面的法律意見，認為可能存在偏頗，遂入稟司法覆核，申請撤回研訊委員會主席決定。另外，黃華芬的紀律聆訊仍在進行當中，將於9月13日續審。

案件編號：HCAL890/2022