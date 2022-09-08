被唱患性病　律師涉毆打恐嚇鬧分手女友受審

律師透過交友程式「Tinder」結識女友，雙方一度達致談婚論嫁階段，但後來關係轉差鬧分手。期間律師涉嫌在住所襲擊女方，掟爛對方手機並揚言若報警就把其裸照放上網，令她身敗名裂。他為此今天（8日）就襲擊致造成身體傷害、刑事損壞及刑事恐嚇3罪，於東區裁判法院受審。女事主供稱她「想畀其他女性提防」，便把被告患性病一事傳出去，此後被告便開始嬲怒她。案發當晚被告滿身酒氣不斷毆打她。她形容對方「一下比一下大力，愈打愈激動」，其中一次更打到她眼前一黑。她坦言「成世人都無畀人咁打過」，形容被告「蝦到我好盡」。

任職秘書的事主丁勺珈作供指，他與38歲被告何俊鋒在2015年拍拖，2年後訂婚。至2018年9月，她將被告患性病的事告訴被告家人、同事和朋友，自此被告「好嬲」她。2018年11月15日晚上，2人正鬧分手，她見被告無視她的訊息，遂到其銅鑼灣希雲街的住所。她到達時單位無人。至翌日凌晨12時許，被告滿身酒氣回家。她問被告：「成晚去咗邊，做咩唔覆我WhatsApp？」。他聞言回罵：「我喺邊關你咩事，我使乜對你咁好！」繼而用手大力連打她右後腰3下，期間被告大叫：「我好憎你呀！」。她形容「我成世人都無畀人咁打過，痛到喊咗出嚟」。被告未幾再出手打她的大腿3下，她感到「非常極度痛」，取手提電話打算拍下傷勢。被告見狀即衝前奪去其手機大力掟落地，然後拾起再掟，結果把她的手機損壞無法開啟。

丁續指，當時她感到「好傷心、好激氣」，往廚房取感冒藥，說：「你打到我咁，都係想打死我啫，我食曬啲藥畀你睇！」於是將藥放入口中，被告就衝前一手捏她下顎，一手伸入她口中把藥挖出來掉落地，接着捉住她手臂猛搖。她嘗試推開被告，過程中被告眼鏡掉到地上。被告問：「做咩整爛我眼鏡？」並用力打她左臉。她形容是「幾乎打死我嘅力度」，她頓覺眼前一黑，跌在梳化。被告出手提起她扶她往屋門，然後打開門把她推出屋外。她當時僅穿內褲，覺得很驚慌，遂爬回屋內。隨後被告似乎稍為平靜，她為免刺激被告，加上心情混亂，故選擇在單位過夜。至早上她醒來，被告就向她說：「你試吓報警囉，你報警嘅，我就將你啲裸照放上網，等你身敗名裂，我喺香港撈唔掂，可以返新加坡。」。事後被告又傳訊息，要她給錢讓他買新眼鏡。

案件編號：ESCC 2384/2021