近8成受訪住戶不知租管涵蓋工廈劏房　組織倡加快安置

本港住屋問題為人詬病，不少基層市民因負擔不起高昂租金，只好窩居於劏房，部分人更是住在違法的工廈劏房。有組織早前進行「2022葵青區工廈劏房現況調查」，了解居於區內工廈劏房居民面對的境況及需要，結果顯示，工廈劏房愈劏愈細，一個單位平均分間成16.5個劏房，劏房平均僅177呎，環境條件亦不宜居。雖然租管去年已生效，但多達近8成住戶不知道工廈劏房為條例涵蓋的一部分，更遑論舉報違法行為。組織倡港府應盡快訂立住屋標準，恒常化關愛基金搬遷津貼及增加津貼額，以及加快安置程序。

葵涌劏房居民大聯盟於今年7月至8月，透過電話及家訪的方式，隨機接觸共102戶居於區內工廈的住戶，成功取得80份有效問卷。調查結果顯示，工廈單位平均分間16.5個劏房，較去年的平均數13.2個多出3.3個，劏房平均177呎，小於去年的201.5呎。加上劏房環境惡劣，67.5%住戶表示單位無窗或打不開致通風侷促，43.7%住戶指需與其他住戶共用廁所，平均12.2戶共用，共用廁所容易傳播細菌及病毒，尤其疫情期間更是令人擔心。此外，48.8%住戶面對蟲患問題，26.3%單位喉管有污水，25%面對鼠患。因政府宣傳有限，近80%住戶不知工廈劏房為《2021年業主與租客(綜合)(修訂)條例》涵蓋一部分。

政府設有「因屋宇署執法行動而須遷出工業大廈非法住用處所」住戶提供的搬遷津貼，但立法會民政事務委員會於今年5月表示關愛基金將於2024至2025年用完有關資源，98.8%住戶認為政府應恒常化相關項目。就有關調查結果，組織認為政府應盡快訂立住屋標準，確保住屋有基本的服務設施，並逐步取締不宜居的劏房；政府應恒常化關愛基金搬遷津貼，並增加津貼資訊透明度及津貼額，放寬申請資格；相關部門應全面檢視現行清拆及安置政策，確保能提供適切經濟及安置支援予受影響住戶，並放寬安置資格至住戶一旦接獲清拆命令，即可進行公屋入息及資產審核，如合符資格，可直接入住中轉房屋。