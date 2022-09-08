收集量不穩定血庫「乾塘」　紅十字會籲市民中秋踴躍捐血

香港紅十字會輸血服務中心今日(8日)呼籲市民，於中秋佳節與親朋好友一同踴躍捐血救人，亦可登記加入骨髓捐贈者資料庫，為病友送上團圓的祝福。中心發言人表示，疫情反覆令血液收集量持續不穩定，呼籲市民盡快加入恆常捐血的行列，補充血庫，以應付醫院臨床輸血治療所需。年齡介乎16至65歲(符合特定條件人士可捐血至75歲)，體重達41公斤或以上的健康人士均可加入捐血者的行列。市民可致電各捐血站或透過中心手機應用程式「HK Blood」及中心網站預約捐血，減少等候時間，避免人群聚集。

為答謝熱心市民支持，亦適逢捐血服務70周年，中心為捐血者製作了「捐得是福」月餅，月餅更暗藏捐血信息，讓大家一同猜猜燈謎，共度佳節。於9月8日至12日期間，在捐血站、捐血車及流動捐血點成功捐血的人士，即可獲贈「捐得是福」月餅一個。

臨近中秋節，梁氏三姊妹今年以「梁氏開心大家庭」名義，三代同堂預約於施彭年紀念總部捐血站進行團體捐血，締造一個不一樣的中秋慶團圓。現年78歲的梁婆婆是一位O負型血捐血者。負型血在香港屬於罕見血型，每1,000人大約只有7人屬於負型血。梁婆婆年輕時已深明捐血的重要性，故身體力行捐血救人，直到她「榮休」告別捐血行列之時，共成功捐血36次。年事已高的梁婆婆現患有輕度腦退化症，但她對捐血的種種仍常常念掛，除了叮囑女兒和孫兒恆常捐血，今次更親臨捐血站給予他們精神支持。三姊妹自小深受母親影響，決心與下一代一起延續她的捐血使命。梁氏一家三代人至今捐血逾200包。三姊妹希望這種「捐血傳承」可以感染更多人支持捐血，並以身教鼓勵下一代。中心將「梁氏開心大家庭」的捐血故事拍成短片，於中心Facebook專頁與大眾分享。