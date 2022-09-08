鄒幸彤顛覆案初級偵訊續審　官明決定是否交付高院

支聯會前副主席鄒幸彤被控煽動顛覆政權案，今天（8日）繼續於西九龍裁判法院進行初級偵訊。辯方強調「結束一黨專政」的主張，只是國家管治理念之爭，並非要顛覆國家，況且鄒幸彤從未使用或煽動他人使用武力去顛覆國家，故此控方無檢控基礎。裁判官聽畢陳詞後，押後至明天裁決案件是否有足夠證據以交付高院審訊。

本案4名被告依次是香港市民支援愛國民主運動聯合會、李卓人（64歲、工會幹事）、何俊仁（69歲、律師）及鄒幸彤（37歲、大律師），同被控一項煽動他人顛覆國家政權罪。案件早前進行交付程序時，由破產管理署代表的支聯會表示沒有答辯意向，李卓人及何俊仁擬不認罪，只有鄒幸彤要求進行初級偵訊。

控方今日表示，鄒幸彤身為支聯會的幹事，亦有發表支聯會綱領，已經觸犯煽動他人顛覆國家的罪行，控方有足夠檢控基礎。辯方則爭議該罪名的指控須包含非法使用暴力的元素，但是控方案情中沒有提到鄒幸彤使用或煽動他人使用武力。辯方則指，支聯會成立後的32年都沒有路線圖，鄒幸彤只是追求真相及教育公眾，如舉辦六四集會和展覽會。

案件編號：WKCC 3632/2021