疫情加速數碼轉型　 研究指港企網絡安全措施存漏洞

黃家偉指面對三大新興網絡威脅，零售業情況最使人憂心。

網絡安全問題近年備受關注，有研究今日(8日)公布，內部員工風險、供應鏈風險及負面SEO風險，已成為新興的三大無形威脅。其中，在新冠疫情加快數碼轉型步伐，各行業的數碼使用率急增63%，惟網絡安全事故亦愈趨頻繁，尤其是面對三大新興網絡威脅，零售業情況最使人憂心。

香港互聯網註冊管理有限公司(HKIRC)發表年度企業網絡安全研究。該研究早前訪問超過800家企業，結果發現，內部員工培訓嚴重不足，是導致網絡安全問題的最大威脅。近7成受訪員工坦言，自身網絡安全意識不足，81%企業沒有為員工提供定期網絡安全培訓，主因是無迫切需要及欠缺資源。

其次，59%受訪企業表示有使用第三方服務供應商，當中5成更與供應商分享客戶及公司數據。HKIRC行政總裁黃家偉提醒，使用第三方供應商服務，無疑更具成本效益，必供應鏈上黑客滿布，一不留神隨時被入侵，影響系統的機密性及完整性；甚至讓用戶錯誤下載惡意程式，可造成龐大損失。另外，大部分企業都利用「搜尋引擎優化」(SEO) ，以增加網上曝光率，創造商機。惟75%受訪企業未曾聽聞「負面SEO攻擊」，亦無制定相應保安措施應對威脅，削弱防禦能力。

調查機構建議，企業提升網絡安全，包括增加定期培訓，並透過網絡釣魚演習量度和評估員工的合規性和行為；使用「保安接層加密技術」(Secure Socket Layer，簡稱SSL) ，以加強保護本身的數據資料，同時提升搜尋引擎優化的效果；以及定期監察公司網站及網域之外，建議使用較有公信力網域以減低釣魚網站的風險，增加網絡安全性。