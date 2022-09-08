越南女子免遣返聲稱失敗後上吊　死因庭裁定死於自殺

越南籍女非法入境者藉免遣返聲請留港6年，在聲請被拒後堅持上訴，更向親友揚言「死都要喺香港」。其上訴最終被駁回後，入境事務處安排她遣返越南，期間她於馬頭角羈留中心內疑上吊自殺。死因裁判庭早前就事件展開研訊，今日（8日）陪審團經退庭商議後，一致裁定死者死於自殺，並且給予入境處多項建議，包括加強入境處人員對羈留人士的心理支援，以及為羈留人士設立投訴管道。

死者DINH Thi Tan是越南籍人士，於2019年7月7日在廣華醫院內證實死亡，終年45歲。死因裁判官今日總結證供指，2014年10月，死者向入境處自首是非法入境者，同時申請免遣返聲請，入境處因而暫緩死者的遣返令。翌日死者獲發「行街紙」以外出生活，4年後結識一名劉姓男友，2人成為戀人及同居。及後死者的聲請及上訴先後被駁回，於2019年6月28日被入境處羈押在馬頭角羈留中心，等待執行遣返令。期間死者曾因被職員要求換褲而發脾氣，以及在會談中同意遣返，但稱無錢買機票，要求政府代為支付。同年7月7日，死者再次發脾氣，又踢倒水樽，因而被轉移到獨立倉。約1小時後，死者被發現利用長褲上吊自殺，將褲管打結成套索後，再懸掛在囚室閘門上的鐵欄杆。死者被發現吊頸隨即被救下及送院搶救，惟同日證實不治。

死因裁判官引導陪審團，指他們可以考慮死者是死於自殺或是存疑。由4男1女組成的陪審團經商議，最終裁定死者上吊勒斃，死於自殺。陪審團並就與本案有利害關係的入境處，作出5項建議，即重新檢視涉事羈留中心內的監控鏡頭，以防有死角位、檢討目前「調倉」指引的安排及合適性、培訓入境處人員使用自動體外心臟去顫器、加強入境處人員對羈留人士的心理支援及照顧其情緒需要，以及為羈留人士設立投訴管道以供申訴。

案件編號：CCDI-590/2019