97%司機嫌揸小巴人工低　團體反對輸入外勞　倡改善待遇

本港小巴司機長期短缺，有團體今（8日）指，行業青黃不接、老齡化，最大主因是薪酬福利不足。就近日有業界建議輸入外勞以解決業「司機荒」，團體引用按政府統計處數據指，目前運輸業失業率達5.2%，即約1.75萬名運輸工作從業員仍無工開，認為本地有足夠的勞動力下，輸入外勞是「於理不合」，既打擊本地司機就業機會，加上外地司機駕駛文化差異，對其他道路使用者或有潛在的安全影響。

勞聯、香港運輸物流業工會聯會早前訪問210人，當中近72.8%受訪者為職業司機，其餘是持有本地駕駛證的其他工種人士。結果發現，有97.1%受訪者認為，小巴業「司機荒」主因是薪酬福利不足，其餘原因包括，小巴司機承受的壓力及責任與收入並不成正比、工作期間用膳及休息的時間不足、無晉升機會及工作前景，以及工作時間不足。41.4受訪者%認為，月薪達2.1萬至2.6萬港元，才能吸引年青人入行。

議員周小松指，眾多職業司機中，小巴司機目前屬於低薪一族，故難吸引新血入行。為解決人手不足，他提出多項建議，包括勞、資、官三方加強培訓，推動職業教育；改善行業老齡化問題、標籤化形象，設立明確的晉升階梯。同時，政府應就公共運輸行業的發展制定長遠規劃及政策扶持，並設立有薪教育假、設立基金資助入行人士考取車輛牌照，報讀相關職前課程等。