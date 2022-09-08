今增11091確診　輸入佔181宗　學校呈報1356染疫個案

第5波疫情毒鏈未斷。衞生署衞生防護中心公布，本港今日(8日)新增11,091宗確診，包括181宗輸入個案，單日確診數是自3月24日以來新高。過去一日醫管局呈報有11人染疫亡、多1宗法醫呈報死亡個案，換言之單日增12人離世，第5波死亡累計9,556人。另外，多5間院舍出現個案，涉及13名院友及2員工確診，共146人需要檢疫；多777間學校呈報1,356宗確診，涉及1,163名學生及193名教職員，有24校個別班級須停課一周。

院舍個案方面，涉及3間安老院及2間殘疾人士院舍，包括元朗穩健(綜合護理)敬老院，8名院友、1名員工確診，73人需要檢疫；觀塘新松齡護老中心，1名院友確診，3人列密切接觸者；油尖旺基督教香港信義會恩海居，2名院友、1名員工確診，62人要檢疫；南區香港中華基督教青年會華愛之家宿舍，1名院友確診，5人列密切接觸者；觀塘聖雅各福群會復康服務悅明居，1名院友確診，3人要檢疫。

另外，今日學校呈報個案分別來自196間幼稚園、310間小學、218間中學、17間特殊學校；過去7日有584間學校呈報2宗或以上個案，有24間學校部分班級需要停止面授課1周，有關學校每班各有2至9宗個案。