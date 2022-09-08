住宿服務業第2季收益飆逾4成　港府：比較基數低

本港新冠肺炎疫情早前回穩及防疫措施解禁下，帶動多個行業的業務收益轉好。政府統計處今日(8日)公布，今年第2季業務收益指數，住宿服務業、運輸業務收益按年錄得雙位數升幅，分別增加43.5%及26.4%；金融業(銀行除外)的業務收益則同期錄得15.7%的跌幅。至於旅遊、會議及展覽服務界別，業務收益同期按年上升53.0%，而電腦及資訊科技服務界別的業務收益亦上升7.3%。

政府發言人表示，很多主要服務行業的第2季表現錄得升幅，其中住宿服務業升幅尤為顯著，主要是比較基數低；水上運輸業和航空運輸業升勢強勁，則是產出價格飆升所致。至於膳食服務業和電影業的業務收益跌幅明顯收窄。另一方面，保險業的業務收益轉為下跌，金融業(銀行業除外)、速遞業，和貨倉及倉庫業的業務收益跌幅擴大。

展望未來，發言人指，全球經濟形勢顯著惡化將對外向型服務行業造成沉重壓力。勞工市場情況改善和第2階段消費券計劃應會為本地需求帶來支持，但金融狀況收緊或會構成制約。本地疫情發展亦可能會對經濟活動有影響。