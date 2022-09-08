印傭搖晃15個月大女嬰　認虐童罪囚12周

年輕女印傭被指今年初照顧僱主1歲多女兒時，6度搖晃及拉扯女嬰頭部，致女嬰頭部挫傷。女嬰父親觸碰女嬰時察覺有異，翻看女嬰房間閉路電視揭發事件。女印傭今天（8日）於九龍城裁判法院承認對所看管兒童或少年人故意襲擊或虐待罪，裁判官直指案件嚴重，女嬰沒受嚴重傷害只屬僥倖，考慮後決定判處即時監禁12周。

印尼籍24歲被告Dika Putri lestari，承認於本年1月27日至2月5日，在黃大仙一單位故意虐待1歲3個月大的女嬰X。辯方求情指被告於印尼已婚及育有子女，是次乃她首次到港工作，卻受到中介公司剝削，初工作數個月只拿到600港元，致未有足夠金錢寄回印尼，而且她又掛念在家鄉的兒子，在壓力下犯本案，希望法庭考慮到涉案的行為動作相對輕微，女嬰亦沒受嚴重傷害而輕判，讓她可早日回鄉。

案情指被告自去年1月受僱於事主一家，其職責包括照顧X及其4歲姊姊。X父親在今年2月6日觸碰X頸部時，發現X哭喊，起疑下翻看安裝於女嬰房中的閉路電視片段。X父繼而發現被告於案發期間曾6度拉扯X頭部，每當X由揹帶縛在她胸前睡覺時，她突然會用力把X頭拉向左邊，讓X頭部睡在她左肩膀上，她右手則在使用電話；又被告曾背對閉路電視，但仍見她的手突然快速搖動，而X頭部則被搖晃等，致X哭喊。X父隨即報警，X被送院接受診治，檢查後發現頭部有挫傷，雖沒有表面傷痕，但碰觸X頭部時，X感到痛楚，醫生認為X頭部曾被搖晃。

案件編號：KCCC 2189/2022