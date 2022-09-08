元朗萬呎官地堆廢車　團體形容如「萬車塚」

棄置車輛問題困擾香港多年，不論在市區後巷還是新界鄉郊，都能夠隨處見到廢棄車輛的蹤影。政府上月中旬大鑼大鼓展開全港打擊衞生黑點計劃，政務司副司長卓永興首日更落場巡查，揚言要改善香港的衞生問題。計劃推出了半個月有多，全港的棄置車輛問題依舊嚴重，有團體發現在元朗蝦尾新村有近1萬平方呎的棄置車輛集中地，形容為「汽車墳墓」。東網正就事件向地政總署查詢。

團體本土研究社發現，在元朗蝦尾新村內有塊近1萬平方呎，屬「鄉村擴展區」的政府土地上，有數十輛被棄置的車輛，「形同一個萬車塚」。根據網上街景圖可見，空地內大部分被棄置的車輛都非常破爛，車身嚴重損毀，有部分車輛甚至已「不似車型」，零件散落一地。根據網上街景圖，可以見到早在2019年，該土地已被人用作棄置車輛，而比較2022年及2019年的圖片，可以發現圖片中同一位置的車輛並不相同，可見該地方的車輛曾被清走，但再有人其後到該地方棄車，相信該處為有心人的「棄置車輛勝地」，情況至今未有改善。

本研還見到棄車現場豎立「政府土地」告示，與破爛的廢車比較，告示牌相對「新簇簇」，估計政府部門理應得悉該地的情況，且不乏線索，可是至今情況仍未有得到改善。自2021年5月截至上月24日，政府多個部門包括元朗民政事務處，警務處、地政總署等在元朗進行近60次「跨部門聯合清理行動」，處理83個棄置車輛黑點，移除超過110輛棄車。可是，蝦尾新村的萬呎棄車勝地卻不在政府的清理名單上，清理行動成效令人質疑。