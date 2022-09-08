海關搗兩宗販毒案檢逾700萬元貨　父子寄藏冰毒模型到澳洲被捕

香港海關偵破2宗販毒案，檢獲12.5公斤懷疑冰毒及海洛英，拘捕4名男子。海關毒品調查科高級調查主任劉偉倫表示，8月9日海關機場課人員根據風險評估，揀選及查驗一件擬運往澳洲、報稱燈籠的空運包裹，於9個燈籠內檢獲約3公斤懷疑冰毒，市值約170萬港元。海關毒品調查科跟進調查後，於8月15日在屯門一個郵局，截查一件擬出口到澳洲、報稱模型的包裹，檢查模型時發現異常沉重，仔細查驗見裏面有一個模型機械人，後面有一個模型山，但該模型山手工粗糙，打開後起出約3公斤懷疑冰毒，市值170萬港元。

昨日(7日)關員於葵涌一物流公司，檢查3箱出口往澳洲的模型，同樣見到一個模型山，打開後再檢獲3公斤懷疑冰毒，市值亦為170萬港元。海關經調查後，鎖定2名涉案人士，昨晚採取行動，在屯門以涉嫌「販運危險藥物」拘捕2名男子，並押解他們到旺角一個由其家人持有的單位搜查，再於一個模型山內起出3公斤懷疑冰毒。海關發現單位內有一個火球，懷疑有人將火球換作山收藏冰毒。該2名男子為父子關係，分別26及60歲，兒子從事模型加工工作，有黑幫背景，父親則為退休人士，他們收取5千港元酬勞寄出包裹。

另外，昨日下午海關於新蒲崗進行反毒品行動，在一個私人屋苑對開截查一名27歲男文員，於其手持文件夾的膠卡片內，檢獲340克懷疑海洛英。關員押解該男子到上址一住宅1單位搜查，再搜獲約230克懷疑海洛英及一批毒品包裝工具，同時拘捕單位內另一名27歲本地男地盤工人，毒品市值約68萬港元，海關正追查毒品來源。