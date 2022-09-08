古諮會開會確認　 西貢鹹田村大浪村16項目歷史評級

東網早前多次報道西貢鹹田村及大浪村被拖延評級，古物諮詢委員會今日(8日)開會，終於確認村內個別建築物評級，當中包括5個項目評為二級歷史建築、11個項目評為三級歷建築；另有2個原未被評級的項目，則再交由評審小組研究後才決定評級。而兩條村落的整體歷史建築評級將要在下次會議，即12月8日再確定。

鹹田及大浪村有逾百年歷史，因早期有天主教傳教士向村民傳教，故由清朝時起兩條村絕大部分村民已成為天主教徒，村內原本曾打算建天后廟，但因村民信奉天主教最終決定建成教堂，村內亦有學校、修女宿舍等。會上指出，由於兩條村內個別建築物的文物價值和狀況可能各不相同，故建議參考邵氏片場及前中央政府合署的評級研究，進一步為村內個別建築物作歷史評級，最後兩條鄉村共有16個具文物價值的項目， 包括大浪村有10個項目，鹹田村則有6個項目獲評級。

有委員於會上提問，為何大浪村內的建築物相似，但有部分評級獲評三級、部分獲評為二級。古物古蹟辦事處代表解釋，全部項目是根據6項評審準則評級，例如有建築物較遲建成，但歷史價值較重要，便會提高評級。村落歷史價值能反映建村的客家人生活勤苦，加上村民擁有天主教背景，村內布局及氛圍均由天主教主導。