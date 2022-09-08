安達臣地盤意外　1死者家屬與承建商達成恩恤金共識

秀茂坪安達臣道地盤昨日(7日)發生嚴重工業意外，早上天秤突然倒塌，事件釀成3死6傷。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文透露，有2名死者家屬已與承建商開會，其中1人已達成共識，接受承建商恩恤金安排。

蕭倩文稱，3名死者中，承建商已接觸其中2名死者家庭，並開會商討恩恤金一事，餘下1名死者家屬則暫未開會。她指其中1名死者家屬於會後已接受承建商恩恤金安排，惟因保密協議關係，暫不能透露實際金額。她續稱，會面中承建商未有提及有關事件調查進展方向，只說將全力配合當局調查。至於涉事家屬今日(8日)亦已到肇事現場拜祭，家屬均要求承建商徹查意外起因，避免同類事件再次發生，3名死者家庭家屬明天(9日)認領遺體。

至於就香港房屋協會於意外當日曾發聲明，稱將向每名死者的家屬發放一筆過30萬港元撫恤金。蕭稱，雖房協今天亦有派出代表參與會議，惟至今仍未曾與死傷家屬商討具體撫恤金或即時援助金發放細節。

香港房屋協會回覆稱，昨日(7日)意外發生後，已透過總承建商精進建築有限公司與家屬溝通和聯絡，承諾會向事件中的死傷者家屬發放撫恤金及即時援助金；今天亦派出代表與總承建商代表一同與死者家屬會面，表達慰問並就撫恤金安排溝通，未來將繼續透過總承建商與各家屬保持聯絡。