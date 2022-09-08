新巴城巴明年整體加薪4.5%　車長提前下月加人工

新巴城巴今日(8日)宣布，2023年1月起調整薪酬，員工整體加薪幅度為4.5%。其中非管理職級的前線員工將提前3個月，即下月起加薪。兩巴又指，現時正招聘200名巴士車長入行，每月薪金可達2.6萬港元。

兩巴公司表示，是次調整幅度參考多項因素而定，包括現時的勞工市場狀況、同事承受的通脹壓力，以及答謝同事與公司攜手應付疫情及期間所付出的貢獻。今次大幅加薪亦為在疫情過後社會逐漸恢復正常，以及專營權合併後為城巴重整及開拓業務作準備。而為應付國際旅遊及跨境客運服務復甦，以及配合公司於新發展區急速拓展的業務需求，公司決定為非管理職級的前線員工提前３個月，即於今年10月起加薪，較原定於每年一月的年度薪酬調整時間表為早。

此外，城巴繼今年7月推出首個「原區就業」車長招聘計劃後，9月起更會為所有合資格的新入職車長提供每位1.2萬港元入職獎金(受條款約束)，每月薪金可達2.6萬港元，希望招攬200名巴士車長駕駛其居住地區的路線。另兩巴亦已開啟傲視同儕的「畢業生培訓計劃」，有望能吸引年輕新血加入正在急速擴張的業務。