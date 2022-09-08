工展會購物節明開鑼　展商推6折福袋吸客　出動和服引注意

「工展會購物節」將於明日(9日)中秋前夕起，一連4日於赤鱲角亞洲國際博覽館第二度舉行。展商今日(8日)忙於布置攤檔，今年購物節規模超過1萬平方米，擺設逾350個攤位，較去年260個多近百個，展商數量亦升至251個。廠商會會長史立德表示，新冠肺炎疫情反覆難免為辦展帶挑戰，但認為防控疫情、經濟需取得平衡，以及購物展能帶動經濟，「中小企靠佢搵兩餐」，因而堅持辦展。他又期望市民帶長者到場消息，「出嚟解吓悶」，但他說其90歲母親行動不便，難以與她到購物展掃貨。

佔地超過1萬平方米的購物節，分6大展區，售賣一般、健身養生食品，亦有售賣服飾、家電及智能電子等產品。扉有檔攤不準飲食，但首次參展、售賣果仁的大豐企業則「變招」，現場派發小包裝約10克的果仁，供顧客回家試食，銷售總監石耀燊表示，已準備多箱試食裝，推銷成本較以往多好幾倍，「以前搵個碗仔裝住平好多」。石又說品牌扎根本港多年，相信市民對產品有信心，亦推出6折集錦果仁福袋吸客，對銷情充滿信心。

另一飲品銷售商則派職員穿着日式和服吸引途人注意，負責人劉先生表示，沒有試飲亦沒所謂，只求清貨，對銷售未有目標。而去年亦有參與購物展、售賣剪刀產品的泉品工坊銷售主任楊女士表示，博覽館雖然遠離市區，但亦能吸引「大西北」屯門、元朗荃灣等市民到場，去年就做到過十萬生意，預期今年能再有30%升幅，又說其產品不過百元，又是日用品，最能受惠消費券的效應。