髮禁事件首調停　雙方未達成和解　學生對校方提案失望

東華三院黃芴南中學中六男生林澤駿與校方就頭髮長度的風波擾攘逾月，雙方今日(8日)在平機會展開首場調停會議。林同學在會議結束後會見傳媒，他表示今次調停沒有達到理想中的預期，形容為沒有進展。校長李靖邦則表示，今次會面有良好溝通，讓校方及同學彼此了解更多，希望同學上學時沒有壓力。

林同學指，其最終目的是希望校方廢除校規，因為「髮規」已給予男同學很大壓力，該問題亦是全體男學生需要面對，不希望只有自己擁有特殊待遇。他又稱，由於雙方需要保密，校方提出的方案不能透露，惟他對方案表示失望。而經過今次調停後，校方需要時間商討，暫時未知會否有下次調停。他希望可以盡快在調停層面解決，以準備應付未來的中學文憑試(DSE)，亦有心理準備可能是「持久戰」，事件未必在畢業前能夠完結，將繼續與校方保持聯絡。

李校長則表示，會議中雙方有良好溝通，讓彼此了解更多，他會將林同學在會議上提出的建議帶回學校，與校內不同持份者進行討論及調整，會繼續以誠懇態度，以及彼此尊重的原則處理分歧及誤解，希望雙方最終達到共識；校方亦就同學的個別需要，提出多項支援方案及學校資源，包括提供心理醫生服務，與同學面談對話及協助情緒輔導，希望幫忙同學上課時不感到有壓力。他續指，每間學校都會訂立校規，以符合學校的校風，學校亦希望藉校規培養同學良好、簡樸及健康的生活習慣及守法精神。