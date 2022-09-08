要保住香港國際中心地位　吳光正：入境解控不等11月

疫情嚴峻，香港與內地通關無期，而港府擬於11月舉行的「國際金融投資峰會」向國際展示復常，但亦只限出席峰會的商界高層獲免入境檢疫，但在港行程則受到限制。九龍倉集團高級顧問吳光正撰文指要保住香港國際金融、航運及貿易中心地位，要拓展「暢通便捷」的國際聯繫，又指香港「入境」如「不暢通」、「不便捷」，與他地脫節，便已失去國際中心之實。他又強調不少人希望暢通便捷、入境解控可在10前起跑，不等11月。

吳光正的文章題為「暢通便捷，入境解控，香港起跑！」。文中指香港之「內向」已經一段長時間，但香港絕非「內向型」，香港的成功並非溫室培育出來，不少人有本地自廢武功之感，吸引不了也留不住人才，令許多居港人士也離開香港。

現時已有專家認為香港有條件再放寬入境檢疫，毋須再坐疫監。吳指不少人認為「暢通便捷」事宜不能不是香港特區政府分內「優先」。雖然「出境/到他境」事宜，他理解港府完全被動，因必須尊重當地主權及具體政策，不可勉強大陸內部管控，必須尊重「兩制」，只希望得到「平等」但可否「香港優先」，有如CEPA，如有為難，也應理解各地官場，不勉強，但不表示不盡力爭取。

他指有人覺得港人已成「二等公民」，但香港的「入境解控」應優先處理及不應再因「等」內地入境之事而被「拖後腿」，所謂一鳥在手總好過兩鳥在林，現時則有兩頭不到岸之感，並指不少人認為香港其實可否不再「等」疫症數字大大下降才「入境解控」。