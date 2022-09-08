秀茂坪工地意外　承建商轄下地盤天秤須停運　工程投標禁至明年底

秀茂坪安達臣道建築地盤昨日(7日)有天秤(塔式起重機)倒塌，導致3人死亡，港府多個部門跟進調查。發展局今晚(8日)表示，已根據既定機制啟動規管安排，限制涉事總承建商「精進建築有限公司」參與工務工程的投標資格，並暫停至明年年底，另將根據調查結果採取包括除牌等進一步的規管行動。勞工處同日亦表示，已對精進建築發出「暫時停工通知書」，停止該公司所有地盤的所有天秤運作。

發展局發言人指，工務部門至今已完成巡查轄下31個涉及天秤操作的工務工程工地，確保有關起重裝置操作安全，以避免同類意外發生。精進建築目前負責4個工務工程項目，相關工務部門昨日已到該4個項目的地盤巡查，其中一個涉及天秤操作，並無發現違規情況。但鑑於秀茂坪事故的嚴重性，局方已通知承建商作出上述規管程序，並就今次事故調查，按需要採取進一步的規管行動，包括延長暫停投標期甚至從工務工程認可名冊內除名。

勞工處發言人今日表示，在意外發生後，處方已即時向精進建築發出「暫時停工通知書」，停止出事地盤所有天秤的運作，處方亦會於今日內完成巡查同一承建商在全港有使用天秤的所有地盤，並會發出「暫時停工通知書」，停止在有關地盤內所有天秤的運作，直至處方信納他們已採取足夠安全措施消除有關危害，才可復工。同時，勞工處昨日已展開特別執法行動，巡查全港有使用天秤的其他地盤，檢視相關天秤是否符合相關安全法例的要求，尤其特別留意起重機的豎立及支承情況。若發現不符合上述法例或工作守則的要求，會即時發出『暫時停工通知書』停止其運作，並會考慮提出檢控，而不會給予警告。