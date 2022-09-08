英女王突接受醫學監護　查理斯威廉趕赴探望

英國白金漢宮今日(8日)宣布，96歲的英女王伊利沙伯二世正接受醫學監護，但強調其情況良好。克拉倫斯宮宣布，王儲查理斯及威廉王子已趕赴蘇格蘭巴爾莫勒爾堡探望女王。

英女王正在巴爾莫勒爾堡避暑，日前更因「行動問題」打破慣例，在當地任命卓慧思成為新首相。從當日王室發布的照片可見，英女王精神狀況不俗、面露笑容。惟在醫生建議下，她取消了原定昨日(7日)與政府高層成員視像會面。

卓慧思指坐國深切關注女王狀況，指自己及人民的心與女王和王室同在；眾議院也立即中斷有關卓慧思凍結能源費方案的辯論。在野工黨黨魁施紀賢指非常擔心女王狀況。英國廣播公司（BBC）中斷原定節目廣播，改為報道女王最新消息。

英國王室作家哈德曼（Robert Hardman）向英國廣播公司表示，白金漢宮有關英女王健康的聲明不尋常，指除非情況值得關注，否則王室通常不會就她的健康發出公告；對上一次發出類似公告是今年較早時，公布英女王確診新冠肺炎。

另有傳言指女王跌倒，但王室記者米爾斯（Rhiannon Mills）指出，有關說法是錯誤的，並指王室非常希望外界不要有進一步的猜測。