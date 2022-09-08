灣仔娛樂場所偷酒客財物　10非洲女假難民落網

灣仔警區反黑組去年開始，留意到有一批以非洲裔女子為主的不法分子，在灣仔一帶的娛樂場所徘徊，於晚上及凌晨時分不單向酒客提供性服務，還針對低警覺性醉酒人士偷取其貴重財物，包括金錢、手機、信用卡及提款卡等。受害人40至63歲，包括英國、歐洲及印度籍人士，平均損失數萬港元，最大一宗損失達48萬港元。

有見及此，該警區反黑及情報組經翻查大量「天眼」錄影，鎖定10名目標人物。今日(8日)展開「犁庭掃穴」及「彩霞」行動，在全港多區以涉嫌「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」罪，拘捕10名(30至53歲)持「行街紙」的非洲裔女假難民，相信她們與多宗案件有關，涉案金額約74萬港元。警方亦檢獲15個假髮及衣物等證物，被捕女子被通宵扣查，警方會持續打擊相關罪案。

警方表示，該些非洲女子犯案時會喬裝易容，轉換不同髮型，不定時改換住址，但沒有及時向入境處更新，增加追查難度。她們犯案手法有3種，一是趁酒客在商舖購物或提款時，從後偷睇密碼，然後偷走提款卡進行提款、或轉款給同黨；二是勾引酒客到住所或酒店提供性服務，伺機偷走對方的平板電腦、名貴手錶等，將其變賣套現；三是向街頭醉客落手，偷走其信用卡到便利店、電器舖消費，將貨物變賣套取現金。該些女子屬同一個圈子，互相認識，惟背後無集團操控。其後，警方連同入境處及衞生署人員，到灣仔的酒吧巡查。