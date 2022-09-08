被指違法售泰國半島月餅　阿布泰陷商業糾紛3員工被捕

連鎖生活百貨專門店「AbouThai 阿布泰國生活百貨」，近年在本港多區開設多間分店，由涉及民主派初選案的林景楠開設及創辦。林景楠今晚(8日)在社交平台表示，阿布泰被指違法出售泰國曼谷半島酒店的月餅，又舉報其作出虛假陳述，以及產品質量有問題，3名阿布泰員工因此被拘捕。

林景楠表示，阿布泰於上周收到來自香港上海大酒店有限公司，即香港半島酒店上級公司的律師信，聲稱阿布泰銷售曼谷半島月餅，是未獲其授權。林強調，阿布泰銷售的產品是根據客戶喜好及需求而採購，相關產品都由泰國合法採購及出口，於香港合法進口和銷售。公司亦鑑於自由銷售的原則，未有進一步回應上述信件。

林亦指是次事件實屬商業糾紛，是半島香港與半島曼谷之間出現溝通問題，但遺憾有人繼而利用法律條文，浪費政府及執法部門的時間，舉報阿布泰作出虛假陳述，以及產品質量有問題。在就今日，有3名員工因今次事件而被拘捕，林表示會作出支援及承擔一切保釋及法律費用，他亦在貼文提及海關、工貿署、食環署人員有份執法。另有鑑於商業糾紛，阿布泰會向慈善機構捐出所有有關月餅，不再銷售。